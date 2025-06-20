Сибига об очередном бреде Путина: его не волнуют ноги российских солдат

Цинизм российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о полном пренебрежении к мирным инициативам США и вообще международным усилиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глав МИД Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
"Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства еще большего количества украинцев", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, среди всех безумных заявлений российского диктатора сегодня особенно выделяется одно: о ноге российского солдата.
"На самом деле, куда бы российский солдат ни ступил, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путин не заботится о российских солдатах или их ногах, разорванных украинскими дронами. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровопролитной войне в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Миллион солдат. Два миллиона ног", - подчеркнул Сибига.
Министр отметил, что пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги на вторжение в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически.
"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления. Оно привело Россию в позорный клуб режиме-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", - добавил глава МИД.
И отметил, что, по его мнению, единственный способ заставить Россию к миру - лишить ее чувства безнаказанности.
"Увеличить поддержку обороны Украины и нанести российской экономике сильный удар разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Привести Москву в чувство", - подытожил он.
Напомним, что ранее сегодня российский диктатор выступил на Петербургском экономическом форуме. В частности он заявил, что "там, где ступает нога российского солдата - все наше".
В частности у Путина спросили, как далеко может зайти российская армия в контексте войны против Украины, поскольку солдаты РФ заходят за территорию тех украинских областей, которые Москва незаконно признала "своими".
На что российский диктатор снова повторил им же выдуманный бред об "одном народе".
Отметим, что только в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет оккупировать всю Украину.
А уже сегодня глава Кремля заявил, что не стремится к капитуляции Украины. Однако опять же назвал свои требования для Киева.
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