Сибіга про атаку Росії: це відповідь Путіна тим, хто телефонував та відвідував його

Він наголосив, що сьогодні російські окупанти завдали одного з наймасованіших ударів - безпілотники та ракети вдарили по містах, мирних жителях та критичній інфраструктурі.

"Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення.