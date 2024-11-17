Сибига об атаке России: это ответ Путина тем, кто звонил и посещал его

Россия в воскресенье, 17 ноября, совершила одну из самых масштабных воздушных атак. Это ответ российского диктатора Владимира Путина тем, кто звонил и посещал его
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).
Он отметил, что сегодня российские оккупанты нанесли один из самых массированных ударов - беспилотники и ракеты ударили по городам, мирным жителям и критической инфраструктуре.
"Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его", - отметил Сибига.
Глава МИД добавил, что Украине нужен мир через силу, а не умиротворение.
В ночь на 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар. Еще с вечера 16 ноября оккупанты выпустили дроны-камикадзе. Под утро россияне совершили пуски ракет с дальних бомбардировщиков, носителей в море и самолетов МиГ-31К.
Взрывы прогремели в Киеве и во многих областях Украины. Вражеские ракеты долетели до западных регионов.
Под ударом врага были энергетические объекты, в нескольких областях зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру.
Из-за атаки врага по Украине ввели аварийные отключения света.
Детальнее о массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.
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