RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Сибига об атаке России: это ответ Путина тем, кто звонил и посещал его

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в воскресенье, 17 ноября, совершила одну из самых масштабных воздушных атак. Это ответ российского диктатора Владимира Путина тем, кто звонил и посещал его

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).

Он отметил, что сегодня российские оккупанты нанесли один из самых массированных ударов - беспилотники и ракеты ударили по городам, мирным жителям и критической инфраструктуре.

"Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его", - отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украине нужен мир через силу, а не умиротворение.

 

Массированная атака РФ

В ночь на 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар. Еще с вечера 16 ноября оккупанты выпустили дроны-камикадзе. Под утро россияне совершили пуски ракет с дальних бомбардировщиков, носителей в море и самолетов МиГ-31К.

Взрывы прогремели в Киеве и во многих областях Украины. Вражеские ракеты долетели до западных регионов.

Под ударом врага были энергетические объекты, в нескольких областях зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру.

Из-за атаки врага по Украине ввели аварийные отключения света.

Детальнее о массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАндрей СибигаВойна в УкраинеВойна России против УкраиныРакетная атака