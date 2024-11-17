Сибіга про атаку Росії: це відповідь Путіна тим, хто телефонував та відвідував його

Росія у неділю, 17 листопада, здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Це відповідь російського диктатора Володимира Путіна тим, хто телефонував і відвідував його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Він наголосив, що сьогодні російські окупанти завдали одного з наймасованіших ударів - безпілотники та ракети вдарили по містах, мирних жителях та критичній інфраструктурі.

"Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення.