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Сибіга про атаку Росії: це відповідь Путіна тим, хто телефонував та відвідував його

Київ, Неділя 17 листопада 2024 09:12
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Сибіга про атаку Росії: це відповідь Путіна тим, хто телефонував та відвідував його Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у неділю, 17 листопада, здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Це відповідь російського диктатора Володимира Путіна тим, хто телефонував і відвідував його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Він наголосив, що сьогодні російські окупанти завдали одного з наймасованіших ударів - безпілотники та ракети вдарили по містах, мирних жителях та критичній інфраструктурі.

"Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення.

Масована атака РФ

В ніч на 17 листопада Росія завдала по Україні масованого удару. Ще з вечора 16 листопада окупанти випустили дрони-камікадзе. Під ранок росіяни здійснили пуски ракет з дальніх бомбардувальників, носіїв у морі та літаків МіГ-31К.

Вибухи лунали у Києві та багатьох областях України. Ворожі ракети долетіли до західних регіонів.

Під ударом ворога були енергетичні об'єкти, у декількох областях зафіксовано влучання в критичну інфраструктуру.

Через атаку ворога по Україні запровадили аварійні відключення світла.

Детальніше про масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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