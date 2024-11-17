Сибига об атаке России: это ответ Путина тем, кто звонил и посещал его

Россия в воскресенье, 17 ноября, совершила одну из самых масштабных воздушных атак. Это ответ российского диктатора Владимира Путина тем, кто звонил и посещал его

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в X (Twitter).

Он отметил, что сегодня российские оккупанты нанесли один из самых массированных ударов - беспилотники и ракеты ударили по городам, мирным жителям и критической инфраструктуре.

"Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его", - отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украине нужен мир через силу, а не умиротворение.