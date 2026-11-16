Сибіга анонсував зустріч Зеленського і Мадяра, готується до кінця листопада

Зустріч Зеленського і Мадяра

Сибіга і Орбан на полях засідання Ради закордонних справ у Брюсселі домовилися скористатися позитивним імпульсом у відносинах країн. Сторони обговорили спільну підготовку до зустрічі лідерів, яка відбудеться до кінця листопада.

За словами українського міінстра, було переглянуто двосторонній порядок денний та найнагальніші питання взаємного інтересу.

Він містить:

інфраструктуру,

зв’язки,

торгівлю,

енергетику,

права національних меншин,

регіональну безпеку,

приєднання України до ЄС.

"3 грудня ми відзначимо 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною. Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними, взаємовигідними проєктами", - запевнив Сибіга.