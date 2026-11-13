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Мадяр змінив думку щодо зустрічі з Зеленським

12:31 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Мадяр змінив думку щодо зустрічі з Зеленським Фото: прем'єр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів про 10-15-хвилинну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні. Говорили не про Київ чи Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мадяра Kossuth rádió, що цитує Telex.

Розмова відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти. Крім Зеленського, Мадяр поспілкувався там із прем'єр-міністром Люксембургу, президентом Швейцарії та прем'єр-міністром Ірландії.

Про що говорили Мадяр і Зеленський

"Ми говорили про зустріч із президентом, але мова йшла не про Будапешт чи Київ, а про Закарпаття", - сказав Мадяр.

За його словами, міністри закордонних справ наразі обговорюють, чи вдасться провести цю зустріч до кінця листопада.

У соцмережах Зеленського про розмову з угорським прем'єром поки не писали.

Про що домовлялися раніше

У липні Зеленський і Мадяр коротко поговорили в Анкарі та домовилися про підхід до зустрічі.

"Ми домовилися, що найближчим часом зустрінемося - або в Будапешті, або в Києві, - а після цього разом поїдемо на Закарпаття, до Берегова", - заявив Мадяр.

Саме такий формат двосторонньої зустрічі пропонувала українська сторона. Проте зустріч так і не відбулася.

У жовтні Зеленський у Брюсселі провів першу офіційну зустріч з Мадяром. Після неї угорський прем'єр заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні та економічні відносини на нову основу.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського і Мадяра має відбутися.

Він також розповів, що Україна до неї готова, а Угорщина дала зелене світло ще двом кластерам переговорів про вступ до ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 жовтня Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту українського зерна через Угорщину.

За його словами, з таким проханням Зеленський звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини на саміті ЄС.

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