Сибига анонсировал встречу Зеленского и Мадяра, готовится к концу ноября

Украина и Венгрия за полгода добились значительного прогресса в восстановлении двусторонних отношений. В настоящее время готовится встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Петера Мадяра.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.
Сибига и Орбан на полях заседания Совета иностранных дел в Брюсселе договорились воспользоваться положительным импульсом в отношениях стран. Стороны обсудили совместную подготовку ко встрече лидеров, которая состоится до конца ноября.
По словам украинского миинстра, была пересмотрена двусторонняя повестка дня и самые неотложные вопросы взаимного интереса.
Она содержит:
"3 декабря мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными, взаимовыгодными проектами", - заверил Сибига.
Ранее РБК-Украина писало, что Мадяр рассказал о 10-15-минутном разговоре с Зеленским в Дублине. Говорили не о Киеве или Будапеште, а о Закарпатье.
По его словам, министры иностранных дел также обсуждают, удастся ли провести встречу лидеров до конца ноября.
Кроме того, 12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского и Мадяра должна состояться.
Он также рассказал, что Украина готова к ней, а Венгрия дала зеленый свет еще двум кластерам переговоров о вступлении в ЕС.
17 октября Мадяр заявил, что не видит препятствий для транзита украинского зерна через Венгрию.