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Сибига анонсировал встречу Зеленского и Мадяра, готовится к концу ноября

19:01 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Коллаж РБК-Украина)

Украина и Венгрия за полгода добились значительного прогресса в восстановлении двусторонних отношений. В настоящее время готовится встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Петера Мадяра.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

Встреча Зеленского и Мадяра

Сибига и Орбан на полях заседания Совета иностранных дел в Брюсселе договорились воспользоваться положительным импульсом в отношениях стран. Стороны обсудили совместную подготовку ко встрече лидеров, которая состоится до конца ноября.

По словам украинского миинстра, была пересмотрена двусторонняя повестка дня и самые неотложные вопросы взаимного интереса.

Она содержит:

  • инфраструктуру,
  • связи,
  • торговлю,
  • энергетику,
  • права национальных меньшинств,
  • региональную безопасность,
  • присоединение Украины к ЕС.

"3 декабря мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными, взаимовыгодными проектами", - заверил Сибига.

Ранее РБК-Украина писало, что Мадяр рассказал о 10-15-минутном разговоре с Зеленским в Дублине. Говорили не о Киеве или Будапеште, а о Закарпатье.

По его словам, министры иностранных дел также обсуждают, удастся ли провести встречу лидеров до конца ноября.

Кроме того, 12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского и Мадяра должна состояться.

Он также рассказал, что Украина готова к ней, а Венгрия дала зеленый свет еще двум кластерам переговоров о вступлении в ЕС.

17 октября Мадяр заявил, что не видит препятствий для транзита украинского зерна через Венгрию.

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