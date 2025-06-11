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Україна дала дозвіл Польщі на ексгумаційні роботи у Львові

Середа 11 червня 2025 15:56
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Україна дала дозвіл Польщі на ексгумаційні роботи у Львові Фото: Україна та Польща погодили провести ексгумаційні роботи у Львові (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Україна готова продовжувати пошукові та ексгумаційні роботи в межах співпраці з Польщею щодо складних історичних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Першим кроком у цьому напрямку стали нещодавні ексгумаційні роботи у селі Пужники на Тернопільщині.

Водночас польська сторона надала дозвіл на проведення аналогічних робіт уже в самій Польщі у селі Юречкова. Україна розраховує на початок пошуків найближчим часом.

Мова йде про чутливі сторінки українсько-польської історії поховання жертв конфліктів ХХ століття.

У 1939 році в колишньому селі Збоїська (тепер частина Львова) були поховані польські військовослужбовці, і вже зараз Україна офіційно дозволила Польщі провести там ексгумаційні роботи.

У МКСК також наголошують на прикладах конструктивної взаємодії, зокрема на спільному засудженні акту вандалізму на горі Монастир і протидії фейкам, що стосуються скасування дозволів на розкопки.

"Спільна пам’ять та кроки назустріч одне одному об’єднають наші народи в ім’я спільного європейського майбутнього", - наголосили у МКСК.

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.

У січні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Пізніше це підтвердили в МЗС України.

Раніше вже повідомлялося, що ексгумація жертв Волинської трагедії в Україні розпочнеться у квітні. Роботи будуть проводились у Тернопільські області.

Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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