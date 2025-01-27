У Сі Цзіньпіна з'явиться наступник. Bloomberg оцінив, хто може стати новим лідером Китаю

Нещодавні кадрові призначення на ключові керівні посади в Китаї, які здійснив лідер Сі Цзіньпін, можуть свідчити про підготовку його наступника. Ним може стати один із молодих чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що цього року уряд Сі Цзіньпіна має намір здійснити низку перестановок, які дадуть змогу вперше побачити молоде покоління посадовців, які мають стати наступними вищими лідерами країни. Понад 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено.

Аналітики вважають, що до 2030-х років ці молоді лідери досягнуть віку близько 60 років - піку кар'єри для китайських держслужбовців.

"Чим довше Сі Цзіньпін залишається при владі, тим більша ймовірність, що його майбутній наступник буде серед представників покоління після сімдесятих", - зазначив Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азійського суспільства.

Серед потенційних кандидатів на роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg виділяє Лю Цзе. Він - наймолодший губернатор в Китаї. Очолює багату прибережну провінцію Чжецзян. Однак експерти не виключають і інший сценарій.

"Також можливо, що Сі Цзіньпін порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше за традиційний пенсійний вік, відкривши нову еру політики старих людей у ​​Пекіні", - припустив Томас.