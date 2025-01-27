У Сі Цзіньпіна з'явиться наступник. Bloomberg оцінив, хто може стати новим лідером Китаю
Нещодавні кадрові призначення на ключові керівні посади в Китаї, які здійснив лідер Сі Цзіньпін, можуть свідчити про підготовку його наступника. Ним може стати один із молодих чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що цього року уряд Сі Цзіньпіна має намір здійснити низку перестановок, які дадуть змогу вперше побачити молоде покоління посадовців, які мають стати наступними вищими лідерами країни. Понад 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено.
Аналітики вважають, що до 2030-х років ці молоді лідери досягнуть віку близько 60 років - піку кар'єри для китайських держслужбовців.
"Чим довше Сі Цзіньпін залишається при владі, тим більша ймовірність, що його майбутній наступник буде серед представників покоління після сімдесятих", - зазначив Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азійського суспільства.
Серед потенційних кандидатів на роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg виділяє Лю Цзе. Він - наймолодший губернатор в Китаї. Очолює багату прибережну провінцію Чжецзян. Однак експерти не виключають і інший сценарій.
"Також можливо, що Сі Цзіньпін порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше за традиційний пенсійний вік, відкривши нову еру політики старих людей у Пекіні", - припустив Томас.
Роль Китаю у завершенні війни в Україні
Нагадаємо, під час виступу у Давосі 23 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України.
Також нещодавно Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Своєю чергою у МЗС Китаю заявили, що Китай вітає наміри Трампа завершити "українську кризу". Пекін продовжить сприяти переговорам і готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами.
Водночас президент України Володимир Зеленський впевнений, що китайський лідер Сі Цзіньпін може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру. Адже економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю.
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