У Си Цзиньпина появится преемник. Bloomberg оценил, кто может стать новым лидером Китая
Недавние кадровые назначения на ключевые руководящие должности в Китае, которые осуществил лидер Си Цзиньпин, могут свидетельствовать о подготовке его преемника. Им может стать один из молодых чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что в этом году правительство Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение чиновников, которые должны стать следующими высшими лидерами страны. Более 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будет обновлено.
Аналитики считают, что к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет - пика карьеры для китайских госслужащих.
"Чем дольше Си Цзиньпин остаётся у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет среди представителей поколения после семидесятых", - отметил Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.
Среди потенциальных кандидатов на роль преемника Си Цзиньпина Bloomberg выделяет Лю Цзе. Он - самый молодой губернатор в Китае. Возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Однако эксперты не исключают и другой сценарий.
"Также возможно, что Си Цзиньпин нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти намного дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики старых людей в Пекине", - предположил Томас.
Роль Китая в завершении войны в Украине
Напомним, во время выступления в Давосе 23 января президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины.
Также недавно Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.
В свою очередь в МИД Китая заявили, что Китай приветствует намерения Трампа завершить "украинский кризис". Пекин продолжит способствовать переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский уверен, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру. Ведь экономика РФ очень сильно зависит от Китая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.