Трамп: ми сподіваємося, що Китай допоможе зупинити війну між Україною та РФ

Американський лідер Дональд Трамп висловив сподівання на підтримку Китаю у припиненні війни між Україною та Росією. Він вважає, що об'єднавши зусилля можна буде покласти цьому край.

Президент США заявив про необхідність справедливих відносин між США та Китаєм, підкресливши, що накопичений торговий дефіцит із цією країною у 1,1 трлн доларів є неприйнятним.

"Насправді він був людиною (глава Китаю Сі Цзіньпін, - ред.), яка мені зателефонувала. Я вважаю, у нас будуть чудові стосунки. Все чого ми хочемо це рівність, рівні правила гри. Нам не потрібно, щоб у нас були чудові відносини. Ми хочемо просто, щоб вони були справедливими", - зазначив Трамп.

Він також наголосив, що, попри вплив пандемії COVID-19, яка почалася в Ухані, США і Китай мають зберігати ефективну взаємодію.

Водночас Трамп згадав про роль Китаю у зупиненні війни між Україною та Росією.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це, до речі, під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому край", - сказав він.