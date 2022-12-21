Сі Цзіньпін зустрівся з Мєдвєдєвим: заявив про співпрацю з РФ і згадав Україну

"Китай сподівається, що всі сторони "української кризи" зберігатимуть стриманість і вирішать проблему безпеки дипломатичними шляхами", - сказав Сі Цзіньпін Медведєву.

Тимчасом Bloomberg передає, що сСі Цзіньпін висловив сподівання, що обидві "сторони української кризи продемонструють стриманість", а також зможуть "

Нагадаємо, раніше китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Росії. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.

Додамо, що Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, необхідні для продовження війни проти України.

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