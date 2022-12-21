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Си Цзиньпин встретился с Медведевым: заявил о сотрудничестве с РФ и упомянул Украину

Фото: Си Цзиньпин (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили российскую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Print.

"Китай надеется, что все стороны "украинского кризиса" будут сохранять сдержанность и решат проблему безопасности по дипломатическим путем", - сказал Си Цзиньпин Медведеву.

Между тем Bloomberg передает, что в Си Цзиньпин выразил надежду, что обе "стороны украинского кризиса продемонстрируют сдержанность", а также смогут "

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Дмитрий МедведевКитайСи Цзиньпинь