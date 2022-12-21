Сі Цзіньпін зустрівся з Мєдвєдєвим: заявив про співпрацю з РФ і згадав Україну

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із заступником Ради безпеки РФ Дмитром Мєдвєдєвим. Під час якої сторони обговорили російську війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Print.

"Китай сподівається, що всі сторони "української кризи" зберігатимуть стриманість і вирішать проблему безпеки дипломатичними шляхами", - сказав Сі Цзіньпін Медведєву.

Як пише видання, китайський лідер також висловив сподівання, що "Комуністична партія Китаю" та "Єдина Росія" нібито "зможуть сприяти спілкуванню для поглиблення стратегічної співпраці між Китаєм та РФ".

Тимчасом Bloomberg передає, що с тосовно війни в Україні, Сі Цзіньпін висловив сподівання, що обидві "сторони української кризи продемонструють стриманість", а також зможуть " почати переговори".

Нагадаємо, раніше китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Росії. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.

Додамо, що Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, необхідні для продовження війни проти України.

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