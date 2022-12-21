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Си Цзиньпин встретился с Медведевым: заявил о сотрудничестве с РФ и упомянул Украину

Новина українською →
Пекин, Среда 21 декабря 2022 10:36
Си Цзиньпин встретился с Медведевым: заявил о сотрудничестве с РФ и упомянул Украину Фото: Си Цзиньпин (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили российскую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Print.

"Китай надеется, что все стороны "украинского кризиса" будут сохранять сдержанность и решат проблему безопасности по дипломатическим путем", - сказал Си Цзиньпин Медведеву.

Как пишет издание, китайский лидер также выразил надежду, что "Коммунистическая партия Китая" и "Единая Россия" якобы "смогут содействовать общению для углубления стратегического сотрудничества между Китаем и РФ".

Между тем Bloomberg передает, что в отношении войны в Украине, Си Цзиньпин выразил надежду, что обе "стороны украинского кризиса продемонстрируют сдержанность", а также смогут "начать переговоры".

Напомним, ранее китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что его страна не передает вооружение России. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.

Добавим, что Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые для продолжения войны против Украины.

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