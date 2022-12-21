Си Цзиньпин встретился с Медведевым: заявил о сотрудничестве с РФ и упомянул Украину

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили российскую войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Print.

"Китай надеется, что все стороны "украинского кризиса" будут сохранять сдержанность и решат проблему безопасности по дипломатическим путем", - сказал Си Цзиньпин Медведеву.

Как пишет издание, китайский лидер также выразил надежду, что "Коммунистическая партия Китая" и "Единая Россия" якобы "смогут содействовать общению для углубления стратегического сотрудничества между Китаем и РФ".

Между тем Bloomberg передает, что в отношении войны в Украине, Си Цзиньпин выразил надежду, что обе "стороны украинского кризиса продемонстрируют сдержанность", а также смогут " начать переговоры".

Напомним, ранее китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что его страна не передает вооружение России. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.

Добавим, что Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые для продолжения войны против Украины.

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