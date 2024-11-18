Китай закликав до мирного рішення війни в Україні після дозволу США бити по РФ
Китай виступив із черговим закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, заявивши, що політичне вирішення конфлікту відповідає інтересам усіх сторін. Приводом для цього став дозвіл США використовувати Україною далекобійні ракети для ударів по російських військових об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jakarta Post.
"Якнайшвидше припинення вогню і політичне рішення відповідають інтересам усіх сторін" - заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.
Він підкреслив, що на даному етапі "найтерміновіше - це сприяти якнайшвидшому охолодженню ситуації". Китай продовжить позиціонувати себе як нейтральна сторона в конфлікті.
За словами Лінь Цзяня, Пекін "завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", і готовий відігравати "конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи".
Представник МЗС відкинув заяви, що російські безпілотники були зроблені в Китаї.
"Китай ніколи не надавав летальну зброю сторонам у конфлікті і суворо контролював експорт військових і подвійних технологій", - зазначив Лінь. Він також закликав країни "не будувати здогадок і не обмовляти Китай без фактичної основи".
Ставлення Китаю до конфлікту залишається двоїстим. Хоча Пекін підтримує Росію як стратегічного союзника, він утримується від прямої участі у військових діях або відкритого засудження України, що викликає критику з боку НАТО.
Удари вглиб Росії
17 листопада західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використати американське далекобійне озброєння для ударів територією Росії.
За даними Reuters, йдеться про ракети ATACMS, які Україна може задіяти найближчим часом.
При цьому AXIOS уточнює, що дозвіл стосується лише Курської області. Вказується, що метою цих атак може бути стримування Північної Кореї від надсилання додаткових військ на допомогу Росії.
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