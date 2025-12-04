Сі Цзіньпін зробив заяву про мирну угоди щодо України, "прийнятну для всіх сторін"

Сьогодні, 4 грудня, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Пекіна звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням сприяти припиненню війни в Україні та закликав збільшити інвестиції у Францію.

Макрон повторив свій заклик до Сі підтримати позицію Європи щодо України та застеріг від "розподілу" світового порядку.

Він також відзначив ризики перебоїв у глобальних ланцюгах поставок, ймовірно, маючи на увазі експортний контроль Китаю над критично важливими мінералами, такими як рідкісноземельні елементи, та підкреслив важливість створення більш справедливого бізнес-середовища.

У відповідь Сі Цзіньпін охарактеризував переговори як відверті, плідні та дружні. Щодо України, він заявив, що Китай сподівається на досягнення "справедливої та обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін".

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів", - заявив Сі Цзіньпінь.

Лідер Китаю також наголосив, що Пекін продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи.