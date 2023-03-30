Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, - Foreign Affairs

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. И мир это "должен воспринимать всерьез".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Си Цзиньпиня, которого цитирует Foreign Affairs.

Как передает издание, такое заявление прозвучало из уст китайского лидера во время ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа.

Си Цзиньпин раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах, а в одной из них сказал своим генералам "смело воевать".

Сообщается, что его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности. Также известно о строительстве новых бомбоубежищ в городах по ту сторону Тайваньского пролива и создании новых офисов "Национальной оборонной мобилизации" по всей стране.

Издание обращает внимание еще рано говорить, что наверняка означают эти события, но "конфликт не определен или неизбежен".

"Но что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", - пишет Foreign Affairs.

Напомним, также в Китае заявили о готовности сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.

Примечательно и то, что недавно в США заявили, что Китай, а также Россия и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет.

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