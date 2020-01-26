Си Цзиньпин заявил о "тяжелой ситуации" после 42 смерти от коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях.

По всему миру инфицировано более 1400 человек, большинство из которых находится в Китае, поэтому Гонконг объявил чрезвычайную ситуацию с вирусами, отказался от проведения праздников и ограничил связи с материковым Китаем.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.

По данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

Добавим, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

РБК-Украина писало, чтов китайском городе Ухань построят вторую специализированную больницу для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV.