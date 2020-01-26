Сі Цзіньпін заявив про "важку ситуацію" після 42 смерті від коронавіруса

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли число загиблих в результаті спалаху коронавіруса зросла до 42. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що Китай також оголосив про подальші транспортні обмеження.

По всьому світу інфіковано понад 1400 осіб, більшість з яких знаходиться в Китаї, тому Гонконг оголосив надзвичайну ситуацію з вірусами, відмовився від проведення свят і обмежив зв'язок з материковим Китаєм.

Раніше повідомлялося, що голова КНР заявив, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються.

За даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 людини. При цьому кількість летальних випадків не змінилося і складає 41.

Додамо, в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

РБК-Україна писало, що в китайському місті Ухань побудують другу спеціалізовану лікарню для хворих коронавірусом 2019-nCoV.