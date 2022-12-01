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Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не передає Росії зброю, - глава Євроради

Фото: голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Російській Федерації. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля, якого цитує The Guardian.

"Я щиро сподіваюся, що вся міжнародна спільнота, включно з Китаєм, використовуватиме всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль припинити війну та поважати суверенітет України", - додав Мішель.

Зазначимо, також ми писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Шарлем Мішелем заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів, він побачив в цьому нібито "інтерес Європи та Азії".

Нагадаємо, нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал в якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Про те, на чиєму боці Китай у війні Росії проти України - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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