Си Цзиньпин заверил, что Китай не передает оружие России, - глава Евросовета

"Я искренне надеюсь, что все международное сообщество, включая Китай, будет использовать все возможные средства и инструменты, чтобы убедить Кремль прекратить войну и уважать суверенитет Украины", - добавил Мишель.

Отметим, также мы писали, что Си Цзиньпин во время встречи с Шарлем Мишелем заявил о необходимости прекращения войны в Украине путем мирных переговоров, увидев в этом якобы "интерес Европы и Азии".

Напомним, недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.

О том, на чьей стороне Китай в войне России против Украины читайте в нашем материале по ссылке.

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