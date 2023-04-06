Сі Цзіньпінь закликав "якнайшвидше" почати мирні переговори щодо України

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, який цитує заяву Сі Цзіньпіня під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном.
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