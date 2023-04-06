Си Цзиньпинь призвал "как можно скорее" начать мирные переговоры по Украине

Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно скорее".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует заявление Си Цзиньпиня во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
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