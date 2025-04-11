Сі Цзіньпін закликав ЄС об'єднатися проти Трампа в тарифній війні

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом у Пекіні Сі Цзіньпін наголосив, що в тарифній війні не буде переможців, а йти проти світу - означає ізолювати себе.

Він заявив, незалежно від того, як зміниться зовнішня обстановка, Китай збереже впевненість, самовладання і зосередиться на тому, щоб добре робити свою справу.

За його словами, Китай і ЄС є найбільшими економіками світу і переконаними прихильниками економічної глобалізації та вільної торгівлі. Їхній сукупний обсяг виробництва становить понад третину світового обсягу, і між ними склалися тісні економічні симбіотичні відносини.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Європа повинні виконувати свої міжнародні зобов'язання, спільно захищати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торговельне середовище, а також "спільно протистояти одностороннім методам залякування".

Він зазначив, що це необхідно не тільки для захисту своїх власних законних прав та інтересів, а й для захисту міжнародної справедливості та правосуддя, а також міжнародних правил і порядку.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай завжди вважав ЄС важливим полюсом у багатополярному світі і є великою країною, яка відкрито підтримує єдність, розвиток і зростання ЄС.

Мита Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трампа запровадив 10%-ві мита проти всіх країн світу і 145% для Китаю. Пекін неодноразово заявляв, що піде до кінця в тарифній війні і відповідає симетрично.

Тим часом ЄС зробив паузу на 90 днів у митах у відповідь на 25% тарифи США на сталь і алюміній після того, як Трамп призупинив дію підвищеного мита в 20% на всі товари з ЄС.