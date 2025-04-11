Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться против Трампа в тарифной войне

Во время встречи с премьер-министром Испании Санчесом в Пекине Си Цзиньпин подчеркнул, что в тарифной войне не будет победителей, а идти против мира - значит изолировать себя.

Он заявил, независимо от того, как изменится внешняя обстановка, Китай сохранит уверенность, самообладание и сосредоточится на том, чтобы хорошо делать свое дело.

По го словам, Китай и ЕС являются крупнейшими экономиками мира и убежденными сторонниками экономической глобализации и свободной торговли. Их совокупный объем производства составляет более трети мирового объема, и между ними сложились тесные экономические симбиотические отношения.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Европа должны выполнять свои международные обязательства, совместно защищать тенденцию экономической глобализации и международную торговую среду, а также "совместно противостоять односторонним методам запугивания".

Он отметил, что это необходимо не только для защиты своих собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной справедливости и правосудия, а также международных правил и порядка.

Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда считал ЕС важным полюсом в многополярном мире и является крупной страной, которая открыто поддерживает единство, развитие и рост ЕС.

Пошлины Трампа

Напомним, президент США Дональд Трампа ввел 10%-ые пошлины против всех стран мира и 145% для Китая. Пекин неоднократно заявлял, что пойдет до конца в тарифной войне и отвечает симметрично.

Между тем, ЕС сделал паузу на 90 дней в ответных пошлинах на 25% тарифы США сталь и алюминий после того, как Трамп приостановил действие повышенной пошлины в 20% на все товары из ЕС.