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ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

Четвер 10 квітня 2025 22:39
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ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР Умовне фото: ЄС і Китай домовляються про ціни на електромобілі (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Європейський Союз та Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва. Вони можуть замінити тарифи, які ЄС ввів на електрокари торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори щодо цін на електромобілі вже розпочалися. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович протягом останніх 24 годин провів розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Під час неї сторони погодилися розглянути запровадження мінімальних цін, зазначив речник Єврокомісії.

У заяві міністерства торгівлі Китаю йдеться, що переговори мають розпочатися "негайно".

Раніше Шефчович зазначав, що будь-які мінімальні ціни мають бути такими ж ефективними та підконтрольними, як і тарифи ЄС.

Підвищення тарифів ЄС на китайські електромобілі

ЄС підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3% у жовтні минулого року. Водночас Брюссель і Пекін почали обговорювати можливість скасування цих тарифів у разі зобов’язань щодо мінімальних цін на імпортовані автомобілі.

Поточні ставки європейських тарифів складають:

  • 17% для BYD;
  • 18,8% для Geely;
  • 35,3% для SAIC.

Усе це на додачу до стандартного імпортного мита ЄС на авто в розмірі 10%.

Однак Єврокомісія вже заявила, що готова продовжити переговори з Китаєм щодо альтернативи тарифам.

Reuters додає, що переговори про потенційний компроміс у тарифах між Європою та КНР відбуваються на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав нову торгівельну війну з низкою найближчих партнерів Америки, зокрема з ЄС і Китаєм.

Мита Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з низки країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.

7 квітня, стало відомо, що Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.

Однак найбільші тарифи запровадили проти Китаю. Китай зі свого боку вчора, 9 квітня, запровадив тарифи на американські товари у розмірі 84%.

Пізніше стало відомо, що США підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%. А потім "за неповагу" Трамп збільшив мита для Китаю до 125%.

Загальний же розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%, пояснили у Білому домі.

Примітно, що вчора Трамп оголосив про паузу на 90 днів для всіх країн, крім Китаю, щоб дати час на переговори й можливість уникнути подальшого загострення.

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