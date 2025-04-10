ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР
Європейський Союз та Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва. Вони можуть замінити тарифи, які ЄС ввів на електрокари торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Переговори щодо цін на електромобілі вже розпочалися. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович протягом останніх 24 годин провів розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Під час неї сторони погодилися розглянути запровадження мінімальних цін, зазначив речник Єврокомісії.
У заяві міністерства торгівлі Китаю йдеться, що переговори мають розпочатися "негайно".
Раніше Шефчович зазначав, що будь-які мінімальні ціни мають бути такими ж ефективними та підконтрольними, як і тарифи ЄС.
Підвищення тарифів ЄС на китайські електромобілі
ЄС підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3% у жовтні минулого року. Водночас Брюссель і Пекін почали обговорювати можливість скасування цих тарифів у разі зобов’язань щодо мінімальних цін на імпортовані автомобілі.
Поточні ставки європейських тарифів складають:
- 17% для BYD;
- 18,8% для Geely;
- 35,3% для SAIC.
Усе це на додачу до стандартного імпортного мита ЄС на авто в розмірі 10%.
Однак Єврокомісія вже заявила, що готова продовжити переговори з Китаєм щодо альтернативи тарифам.
Reuters додає, що переговори про потенційний компроміс у тарифах між Європою та КНР відбуваються на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав нову торгівельну війну з низкою найближчих партнерів Америки, зокрема з ЄС і Китаєм.
Мита Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з низки країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.
7 квітня, стало відомо, що Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%.
Однак найбільші тарифи запровадили проти Китаю. Китай зі свого боку вчора, 9 квітня, запровадив тарифи на американські товари у розмірі 84%.
Пізніше стало відомо, що США підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%. А потім "за неповагу" Трамп збільшив мита для Китаю до 125%.
Загальний же розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%, пояснили у Білому домі.
Примітно, що вчора Трамп оголосив про паузу на 90 днів для всіх країн, крім Китаю, щоб дати час на переговори й можливість уникнути подальшого загострення.
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