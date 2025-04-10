ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

Європейський Союз та Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва. Вони можуть замінити тарифи, які ЄС ввів на електрокари торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Переговори щодо цін на електромобілі вже розпочалися. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович протягом останніх 24 годин провів розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Під час неї сторони погодилися розглянути запровадження мінімальних цін, зазначив речник Єврокомісії.

У заяві міністерства торгівлі Китаю йдеться, що переговори мають розпочатися "негайно".

Раніше Шефчович зазначав, що будь-які мінімальні ціни мають бути такими ж ефективними та підконтрольними, як і тарифи ЄС.

Підвищення тарифів ЄС на китайські електромобілі

ЄС підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3% у жовтні минулого року. Водночас Брюссель і Пекін почали обговорювати можливість скасування цих тарифів у разі зобов’язань щодо мінімальних цін на імпортовані автомобілі.

Поточні ставки європейських тарифів складають:

17% для BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC.

Усе це на додачу до стандартного імпортного мита ЄС на авто в розмірі 10%.

Однак Єврокомісія вже заявила, що готова продовжити переговори з Китаєм щодо альтернативи тарифам.

Reuters додає, що переговори про потенційний компроміс у тарифах між Європою та КНР відбуваються на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав нову торгівельну війну з низкою найближчих партнерів Америки, зокрема з ЄС і Китаєм.