Сі Цзіньпін та Путін обговорюватимуть "мирний план". Експерт вказав на важливий нюанс

Наміри Росії обговорити "мирний план" Китаю говорять про її ледь не повну залежність від Пекіну. Це, зі свого боку, вказує на ймовірність змусити Кремль піти на поступки.

Як відзначив Мусієнко, лідер Китаю Сі Цзіньпін ймовірно буде й далі просувати "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, однак "план" наразі більше схожий на декларацію про наміри оскільки не містить жодної конкретики, у тому ж числі й щодо виведення російських військ та деокупації.

"Але те, що сама Росія говорить про те, що вона готова обговорювати певний план, який може бути представлений Китаєм, це говорить про те, що вони фактично перебувають ледь не в повній залежності від Пекіну. І готові в принципі багато в чому йти на поступки, які були заявлені з китайського боку", - зауважив Мусієнко.

Наразі питання полягає у тому наскільки Китай готовий враховувати думку та вимоги української сторони. За словами експерта, просування "мирного плану" перебуває лише на початковій стадії, оскільки багато чого залежатиме від того, чи поспілкується Сі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"І, можливо, таким чином Сі Цзіньпін буде передавати якісь сигнали ще й Заходу про якісь своєрідні ініціативи, про готовність домовлятися, про поступки з російського боку і так далі. Тобто можна сказати, що потенціал змусити Росію піти на поступки у Китаю є. Важливо, щоб Китай був зацікавлений своїми механізмами, якими вони можуть натиснути на Росію, досягти поступок від Путіна та Кремля", - додав Мусієнко.