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У Зеленського назвали нелогічним "мирний план" Китаю

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Україна, Неділя 19 березня 2023 22:09
У Зеленського назвали нелогічним "мирний план" Китаю Фото: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

"Мирний план" Китаю формулює дуже загальні принципи та не має логіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

На запитання журналіста, як радник глави ОП бачить 12 пунктів китайської мирної пропозиції, Подоляк відповів, що не бачить логіки в цьому документі.

"У ньому немає деталей, немає виваженої логіки. В одному пункті йдеться про непорушність суверенітету та територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії", - наголосив він.

Подоляк також зазначив, що китайський мирний договір в такому виді це абсолютне протиріччя.

"Мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, а починатися з обов’язкового виведення російських військ з України", - зауважив він.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. У ньому 12 пунктів.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

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