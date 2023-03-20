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Си Цзиньпин и Путин будут обсуждать "мирный план". Эксперт указал на важный нюанс

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 17:15
Си Цзиньпин и Путин будут обсуждать "мирный план". Эксперт указал на важный нюанс Фото: глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин

Намерения России обсудить "мирный план" Китая говорят о ее едва ли не полной зависимости от Пекина. Это, со своей стороны, указывает на возможность заставить Кремль пойти на уступки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил Мусиенко, лидер Китая Си Цзиньпин вероятно будет и дальше продвигать "мирный план" по урегулированию войны в Украине, однако "план" пока больше похож на декларацию о намерениях поскольку не содержит никакой конкретики, в том числе и по выводу российских войск, а также деоккупации.

"Но то, что сама Россия говорит о том, что она готова обсуждать определенный план, который может быть представлен Китаем, говорит о том, что они фактически находятся чуть ли не в полной зависимости от Пекина. И готовы в принципе во многом идти на уступки, которые были заявлены с китайской стороны", - отметил Мусиенко.

Сейчас вопрос заключается в том, насколько Китай готов учитывать мнение и требования украинской стороны. По словам эксперта, продвижение "мирного плана" находится лишь на начальной стадии, поскольку многое будет зависеть от того, пообщается ли Си с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"И, возможно, таким образом Си Цзиньпин будет передавать какие-то сигналы еще и Западу о каких-то своеобразных инициативах, о готовности договариваться, об уступках с российской стороны и так далее. То есть можно сказать, что потенциал заставить Россию пойти на уступки у Китая есть. Важно, чтобы Китай был заинтересован своими механизмами, которыми они могут надавить на Россию, достичь уступок от Путина и Кремля", - добавил Мусиенко.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Си Цзиньпин уже прибыл с визитом в Россию. Ожидается, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "мирный план" Китая формулирует очень общие принципы и не имеет логики.

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