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Сі Цзіньпін та Макрон домовилися наполегливо працювати над миром в Україні, - Reuters

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та глава КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Reuters розповіло французьке дипломатичне джерело.

"Президент (Макрон - ред.) і Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і добитися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", - наводить видання слова неназваного дипломата.

При цьому джерело не уточнило, чи Китай змінив свою позицію щодо війни Росії проти України. Але дипломат зазначив, що глави держав домовилися й надалі вести переговори.

Нагадаємо, раніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Сі Цзіньпін на переговорах з Макроном заявив про готовність поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

Також глава КНР закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори між Росією та Україною.

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ФранціяКитайЕммануель МакронСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України