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Си Цзиньпин и Макрон договорились упорно работать над миром в Украине, - Reuters

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Reuters рассказал французский дипломатический источник.

"Президент (Макрон - ред.) и Си договорились "упорно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права", - приводит издание слова неназванного дипломата.

При этом источник не уточнил, изменил ли Китай свою позицию по войне России против Украины. Но дипломат отметил, что главы государств договорились и дальше вести переговоры.

Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о том, что Си Цзиньпин на переговорах с Макроном заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским.

Также глава КНР призвал как можно скорее начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

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ФранцияКитайЭммануэль МакронСи ЦзиньпиньВойна России против Украины