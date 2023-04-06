Си Цзиньпин и Макрон договорились упорно работать над миром в Украине, - Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Reuters рассказал французский дипломатический источник.

При этом источник не уточнил, изменил ли Китай свою позицию по войне России против Украины. Но дипломат отметил, что главы государств договорились и дальше вести переговоры.

"Президент (Макрон - ред.) и Си договорились "упорно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права", - приводит издание слова неназванного дипломата.

Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о том, что Си Цзиньпин на переговорах с Макроном заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским.

Также глава КНР призвал как можно скорее начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

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