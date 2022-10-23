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Сі Цзіньпін ще на п'ять років залишився при владі Китаю

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Китай, Неділя 23 жовтня 2022 10:43
Сі Цзіньпін ще на п'ять років залишився при владі Китаю Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сі Цзіньпін був затверджений лідером Китаю на безпрецедентний третій п'ятирічний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Сі Цзіньпіна оголосили генеральним секретарем правлячої Комуністичної партії, повернувши Китай до одноосібного правління після десятиліть розподілу влади між елітою.

Він представив новий Постійний комітет Політбюро, до якого входять Чжао Лецзі і Ван Хунін, що були у попередньому складі, а також нові члени Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі та Лі Цян.

Партійний секретар Шанхаю Лі Цян, ймовірно, буде призначений наступним прем'єр-міністром, коли Лі Кецян піде у відставку в березні після двох термінів.

Раніше повідомлялося, що Комуністична партія Китаю затвердила поправки, які зміцнюють владу Сі Цзіньпіна. При цьому колишнього главу Китаю Ху Цзіньтао публічно випровадили зі з'їзду компартії.

Про роль Китаю у війні Росії проти України читайте в матеріалі РБК-Україна "Свої інтереси. На чиєму боці Китай у війні Росії проти України".

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