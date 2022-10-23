Сі Цзіньпін ще на п'ять років залишився при владі Китаю

Сі Цзіньпін був затверджений лідером Китаю на безпрецедентний третій п'ятирічний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що Сі Цзіньпіна оголосили генеральним секретарем правлячої Комуністичної партії, повернувши Китай до одноосібного правління після десятиліть розподілу влади між елітою.

Він представив новий Постійний комітет Політбюро, до якого входять Чжао Лецзі і Ван Хунін, що були у попередньому складі, а також нові члени Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі та Лі Цян.

Партійний секретар Шанхаю Лі Цян, ймовірно, буде призначений наступним прем'єр-міністром, коли Лі Кецян піде у відставку в березні після двох термінів.

Раніше повідомлялося, що Комуністична партія Китаю затвердила поправки, які зміцнюють владу Сі Цзіньпіна. При цьому колишнього главу Китаю Ху Цзіньтао публічно випровадили зі з'їзду компартії.

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