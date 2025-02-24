Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Путіним

Наразі деталі їх розмови не розголошуються.

Водночас видання South China Morning Post пише, що розмова відбулася на прохання Путіна. Про що говорили лідери Китаю і РФ, не уточнюється. Російська сторона не коментувала повідомлення китайських ЗМІ.

Нагадаємо, попередня їх розмова відбулась близько місяця тому, 21 січня. Тоді Сі Цзіньпін провів відеодзвінок з російським диктатором Володимиром Путіним. А обговорювали вони співпрацю Росії та Китаю.

Згодом стало відомо, що Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування перемоги СРСР над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Парад відбудеться 9 травня.

У грудні минулого року Кремль заявив, що запросив "багато країн" взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення війни, яку на території Росії називають "Великою вітчизняною війною".

Відносини між Китаєм та РФ

Раніше ми писали про те, що у 2023 році Сі Цзіньпін та Путін домовилися про "поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва", та заявили, що відносини між Китаєм та РФ вступають "в нову еру".

Путін та Сі періодично відвідували один до одного після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов розповів, що голова КНР планує відвідати РФ у 2025 році.