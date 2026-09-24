Сі Цзіньпін пропонує Трампу новий формат відносин між Китаєм та США

Китай та США "повинні бути партнерами, а не суперниками".

З такою пропозицією виступив глава КНР Сі Цзіньпін одразу після прибуття до Штатів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Сі Цзіньпін заявив, що прагнення Китаю до національного відродження та намагання США повернути собі велич можуть розвиватися паралельно.

На його переконня, країни здатні підтримувати успіх одна одної, що зрештою принесе користь усьому світу.

У своїй заяві китайський лідер також наголосив, що Пекін і Вашингтон "повинні йти назустріч один одному і спільно працювати над побудовою стабільних відносин".

Очільник КНР вважає, що співпраця має стати основою, а конкуренцію потрібно утримувати в належних межах.

Сі додав, що налаштований врегулювати всі розбіжності зі США, щоб між країнами панував мир.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Напередодні президент США Дональд Трамп особисто зустрів китайського лідера Сі Цзіньпіна на військовій базі Joint Base Andrews, де для нього розгорнули червону доріжку.

Варто зазначити, що такий формат прийому є нетиповим для дипломатичних візитів, адже зазвичай іноземних лідерів зустрічають у Білому домі.

Трамп разом із першою леді Меланією зустрів Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

Для зустрічі китайського лідера американські військові підготували урочисту церемонію: на злітній смузі вишикували шість винищувачів F-16 та шість F-22, продемонструвавши військові можливості США.

Попередній державний візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів відбувся у вересні 2015 року, коли президентом США був Барак Обама.

Після повернення до Білого дому Трамп коротко прокоментував зустріч китайського лідера. Президент США, зокрема, зазначив: "Гадаю, вони це цінують - це надзвичайні люди".