Сі Цзіньпінь прилетів до Москви. Названий час його зустрічі з Путіним

За даними ресурсу, літак із главою Китаю сів у Москві об 11:08, а на піку за Сі Цзіньпіня на Flightradar стежили понад 100 тисяч користувачів.

Зазначимо, що він стане першим світовим лідером, який зустрінеться з главою Кремля Путіним після видачі МКС ордеру на арешт диктатора.

Зустріч Путіна і Сі

Як вже встиг анонсувати прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня розпочнеться сьогодні орієнтовно о 16:30 (о 15:30 за київським часом)

За його словами, в них запланована розмова віч-на-віч, яка "продовжиться за неформальним обідом".

"Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд. Завтра буде головний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід", - розповів Пєсков.

Нагадаємо, що глава Китаю проведе декілька днів з візитом у Москві. І це перший державний візит Сі Цзіньпіня до РФ за чотири роки.

Додамо, що напередодні візиту в Росію Сі Цзіньпін опублікував статтю, в якій назвав війну в Україні "тотальним загостренням української кризи" та знову згадав про запропонований китайською стороною "мирний план".

У Китаї зазначають, що майбутній візит лідера Сі Цзіньпіна до Росії має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам". Китай відстоюватиме свою нібито "об’єктивну та неупереджену позицію" щодо міжнародних і регіональних питань, включаючи війну в Україні.

Натомість міжнародні аналітики схиляються до думки, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.

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