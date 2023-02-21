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Сі Цзіньпін планує візит до Росії найближчими місяцями, - WSJ

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Вівторок 21 лютого 2023 17:21
Сі Цзіньпін планує візит до Росії найближчими місяцями, - WSJ Фото: глава Китаю Сі Цзіньпін (flickr.com/ennler)
Автор: Валерія Поліщук

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується відвідати Москву для проведення саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомили, що зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна стане частиною просування багатопартійних мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики не застосовувати ядерну зброю.

За словами співрозмовників видання, підготовка до візиту перебуває на ранній стадії і час його проведення ще не визначено. Сі Цзіньпін може відвідати РФ у квітні або на початку травня, коли Кремль святкуватиме перемогу у Другій світовій війні над Німеччиною.

Очікується, що головний радник лідера Китаю Ван І під час свого візиту до Москви обговорить поїздку Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван І на Мюнхенській безпековій конференції анонсував мирний план Китаю для України, але не розкрив подробиці.

Крім того, лідер Китаю у річницю вторгнення Москви в Україну виступить із "мовою про мир".

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