Сі Цзіньпін поставив армії Китаю нове завдання до 2027 року, - Bloomberg

Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив активізувати використання безпілотних технологій та штучного інтелекту в армії Китаю, прагнучи створити передові збройні сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та китайське державне агентство "Сіньхуа".
Під час виступу перед військовим керівництвом Сі Цзіньпін наголосив на необхідності інтеграції штучного інтелект та автономних систем у бойові операції Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).
Ця заява підкреслює зростаючі побоювання Пекіна щодо розриву або конкуренції у сфері військових технологій із США, які також активно інвестують у використання ШІ та автономних систем.
Керівництво Китаю вважає, що безпілотні платформи та штучний інтелект змінять природу сучасних війн, а тому армія має адаптувати свої стратегії, навчання та підготовку кадрів під нові реалії.
Зкклик китайського лідера пролунав на тлі підготовки НВАК до відзначення свого 100-річчя у 2027 році - дати, до якої, за словами Сі Цзіньпіна, армія має продемонструвати значний прогрес у розбудові сучасних збройних сил.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай візьме на себе ініціативу зі створення глобальних правил для штучного інтелекту. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав міжнародну спільноту об’єднатися навколо Пекіна для управління новими технологіями.