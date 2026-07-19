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Китай Хоче домінувати в галузі ШІ: до чого закликають інші країни

03:24 19.07.2026 Нд
2 хв
До якої ініціативи Китай пропонує долучитися іншим державам?
aimg Пилип Бойко
Китай Хоче домінувати в галузі ШІ: до чого закликають інші країни Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
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Китай візьме на себе ініціативу зі створення глобальних правил для штучного інтелекту. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав міжнародну спільноту об’єднатися навколо Пекіна для управління новими технологіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Сі Цзіньпін вперше виступив на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту. Захід стартував у Шанхаї, де глава Китаю оголосив, що саме це місто стане штаб-квартирою нової міжнародної організації.

Китайський лідер наголосив на важливості світової безпеки в галузі ШІ; Пекін позиціонує себе як відповідальну державу.

"Розвиток ШІ не повинен бути "сольним виступом однієї країни, а має бути симфонією міжнародної співпраці", - заявив Сі Цзіньпін.

Оскільки Сполучені Штати та Китай опинилися в центрі конкуренції за розробку штучного інтелекту, президент Китаю, схоже, перехопив ініціативу щодо створення міжнародних правил використання цієї технології, йдеться у матеріалі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають стати світовим лідером у галузі ШІ. В іншому випадку цю роль перехопить Китай або Японія.

Останні новини щодо ШІ

Сервіс Дія.AI отримав підтримку голосового спілкування. Завдяки інтеграції з технологією ElevenLabs користувачі можуть ставити запитання усно й отримувати відповіді без необхідності вводити текст.

Львівська політехніка створює Центр високопродуктивних обчислень для роботи зі штучним інтелектом. Його основою стане сервер GIGABYTE XN24-VC0, а запуск платформи заплановано вже на вересень 2026 року.

Компанія OpenAI створює гаджет, що вивчатиме звички користувача. Гаджет буде тісно інтегрований з ChatGPT, зможе враховувати звички користувача та стане персональним ШІ-компаньйоном.

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