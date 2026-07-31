Си Цзиньпин поставил армии Китая новую задачу к 2027 году, - Bloomberg

Во время выступления перед военным руководством Си Цзиньпин отметил необходимость интеграции искусственного интеллекта и автономных систем в боевые операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Это заявление подчеркивает растущие опасения Пекина по поводу разрыва или конкуренции в сфере военных технологий из США, которые также активно инвестируют в использование ИИ и автономных систем.

Руководство Китая считает, что беспилотные платформы и искусственный интеллект изменят природу современных войн, поэтому армия должна адаптировать свои стратегии, обучение и подготовку кадров под новые реалии.

Согласие китайского лидера прозвучало на фоне подготовки НОАК к празднованию своего 100-летия в 2027 году - даты, к которой, по словам Си Цзиньпина, армия должна продемонстрировать значительный прогресс в развитии современных вооруженных сил.