Сі Цзіньпін посперечався з Джастіном Трюдо на саміті G20

Голова КНР Сі Цзіньпін розкритикував прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо через передбачуваний витік інформації про їхню закриту зустріч на саміті G20. Це стало рідкісним публічним проявом роздратування китайського лідера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На відеозаписі, опублікованому канадськими телекомпаніями, Сі та Трюдо на прес-конференції на саміті G20 на острові Балі в Індонезії стоять близько один до одного і розмовляють перекладачем. Звучать такі фрази:

"Це недоречно, і ми не робили цього в такий спосіб. Якщо є щирість, ми можемо добре спілкуватися із взаємною повагою, інакше результат буде непростим", - сказав із посмішкою Сі на мандаринському діалекті китайської мови.

Імовірно, невдоволення глави КНР було пов'язане з повідомленнями ЗМІ про те, що Трюдо висловив "серйозне занепокоєння" передбачуваним шпигунством і китайським "втручанням" у канадські вибори під час зустрічі з Сі Цзіньпіном раніше у вівторок, за його перших за більш ніж 3 роки переговорів з китайський лідер.

На відео можна почути, як перекладач Сі каже Трюдо, що "все, що ми обговорювали, просочилося до газет, це недоречно".

"У Канаді ми віримо у вільний, відкритий і відвертий діалог, і це те, що ми продовжуватимемо. Ми продовжуватимемо шукати конструктивну спільну роботу, але будуть речі, за якими ми не згодні", - сказав Трюдо, відповідаючи на критику лідера КНР.

Однак, перш ніж прем'єр Канади закінчив говорити, Сі зі злегка роздратованим виглядом перебив співрозмовника зі словами: "Створіть умови, створіть умови, добре?" Потім усміхнувся, потиснув руку Трюдо і вийшов.

Ані міністерство закордонних справ Китаю, ані державні ЗМІ нічого не опублікували про переговори Сі та Трюдо. За словами джерела в уряді, у вівторок вони провели 10-хвилинну неформальну зустріч у кулуарах саміту G20. На сайті МЗС Китаю повідомляється, що Сі Цзіньпін провів дев'ять офіційних двосторонніх зустрічей із главами інших держав під час саміту.

Канада так і не опублікувала офіційного звіту про зустріч, але Трюдо підтвердив розмову і моменти, які він висловив Сі на прес-конференції в кінці G20.

"Канада довіряє своїм громадянам інформацію про розмови, які ми ведемо від їхнього імені як уряду", - зазначив він.

Трюдо додав, що не всі розмови з лідерами будуть легкими, але зазначив, що "системи" у двох країнах різні, і в Китаї "не завжди є така ж відкритість, яку демократичний лідер може і повинен мати зі своїми громадянами".

Як зазначають журналісти, короткий, але показовий обмін думками між Сі та Трюдо висвітлив напруженість у відносинах між Китаєм і Канадою, що загострилася після затримання виконавчого директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу в 2018 році та подальшого арешту Пекіном двох канадців звинувачення.

Пізніше усі троє були звільнені. Але незважаючи на це, останнім часом напруженість знову зросла.

Раніше в понеділок канадська поліція повідомила, що співробітника найбільшого канадського виробника електроенергії Hydro-Quebec було звинувачено в шпигунстві за спробу вкрасти комерційну таємницю в інтересах Китаю.

Новини про арешт з'явилися, коли Трюдо та Сі були присутні на саміті G20.

Нагадаємо також, що в листопаді Канада не дозволила 3 китайським компаніям проводити інвестиції в канадські критично важливі корисні копалини, пославшись на національну безпеку.