Сунак назвав Китай загрозою Британії, але готовий вести з ним діалог про Україну

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Китай становить загрозу для Великої Британії, але діалог з Пекіном про глобальні проблеми, такі як зміна клімату та війна Росії проти України, також був правильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мені цілком ясно, що Китай є системним викликом як нашим цінностям, так і нашим інтересам, і є єдиною найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці, і тому правильно, що ми робимо кроки, необхідні для власного захисту", - сказав він. Sky News у кулуарах G20.

Сунак також сказав, що сподівається, що зможе зустрітися із президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Індонезії.

"Якщо ми хочемо вирішити великі глобальні проблеми, такі як охорона здоров'я, Росія та Україна, відновлення світової економіки чи навіть зміна клімату, важливо вести діалог та взаємодіяти з Китаєм у рамках вирішення цих проблем", - сказав Сунак.