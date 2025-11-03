Сі Цзіньпін подарував лідеру Південної Кореї два смартфони Xiaomi і пожартував про шпигунство

1 листопада глави двох держав зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сеулі. Сі Цзіньпін подарував Лі два смартфони Xiaomi з екранами корейського виробництва.
Під час вручення подарунків Лі жартома поцікавився, чи є у пристроях безпечна лінія зв’язку. На що китайський лідер, усміхаючись, відповів: "Вам варто перевірити, чи немає там бекдору". Обидва політики розсміялися, а присутні зустріли цей обмін репліками оплесками.
Прессекретар південнокорейського президента Кім Нам Джун пояснив, що такий жарт став можливим завдяки теплій атмосфері та довірливим стосункам, які сформувалися між лідерами після кількох зустрічей і неформального спілкування.
Водночас він зазначив, що поки невідомо, чи Лі Дже Мьон буде користуватися подарованими телефонами.
Зазначимо, у мережі неодноразово лунали підозри, що китайські технологічні компанії, зокрема Xiaomi, можуть збирати дані користувачів і передавати їх уряду Китаю.
Бекдор (англ. backdoor) - це прихований спосіб отримання доступу до комп’ютера, сервера або програмного забезпечення, який обходить звичайні механізми автентифікації та безпеки. Такий доступ може бути створений навмисно розробниками для технічного обслуговування або відновлення системи, але найчастіше бекдори використовуються хакерами для несанкціонованого контролю над пристроями чи мережами.
Після встановлення бекдору зловмисник може віддалено виконувати команди, викрадати дані, змінювати налаштування або інсталювати інше шкідливе програмне забезпечення. Виявити бекдор зазвичай складно, адже він працює непомітно, маскуючись під легітимні процеси. Саме тому їх наявність становить серйозну загрозу для кібербезпеки користувачів і організацій.