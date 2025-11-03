Си Цзиньпин подарил лидеру Южной Кореи два смартфона Xiaomi и пошутил о шпионаже

1 ноября главы двух государств встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сеуле. Си Цзиньпин подарил Ли два смартфона Xiaomi с экранами корейского производства.
Во время вручения подарков Ли в шутку поинтересовался, есть ли в устройствах безопасная линия связи. На что китайский лидер, улыбаясь, ответил: "Вам стоит проверить, нет ли там бэкдора". Оба политика рассмеялись, а присутствующие встретили этот обмен репликами аплодисментами.
Пресс-секретарь южнокорейского президента Ким Нам Джун объяснил, что такая шутка стала возможной благодаря теплой атмосфере и доверительным отношениям, которые сформировались между лидерами после нескольких встреч и неформального общения.
В то же время он отметил, что пока неизвестно, будет ли Ли Дже Мён пользоваться подаренными телефонами.
Отметим, в сети неоднократно звучали подозрения, что китайские технологические компании, в частности Xiaomi, могут собирать данные пользователей и передавать их правительству Китая.
Бекдор (англ. backdoor) - это скрытый способ получения доступа к компьютеру, серверу или программному обеспечению, который обходит обычные механизмы аутентификации и безопасности. Такой доступ может быть создан намеренно разработчиками для технического обслуживания или восстановления системы, но чаще всего бэкдоры используются хакерами для несанкционированного контроля над устройствами или сетями.
После установки бэкдора злоумышленник может удаленно выполнять команды, похищать данные, изменять настройки или устанавливать другое вредоносное программное обеспечение. Обнаружить бэкдор обычно сложно, ведь он работает незаметно, маскируясь под легитимные процессы. Именно поэтому их наличие представляет серьезную угрозу для кибербезопасности пользователей и организаций.