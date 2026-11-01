Си Цзиньпин не намерен обсуждать Украину с Трампом и Путиным, - президент Германии

Война России против Украины не будет одной из тем переговоров главы Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD .

Штайнмайер заявил, что Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи с Вашингтоном и Москвой для обсуждения войны в Украине.

По его словам, он обсудил такую возможность с лидером Китая Си Цзиньпином во время переговоров в Пекине.

Как следует из ответа китайского лидера, его встреча с Трампом и Путиным, вероятнее всего, состоится на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне. В то же время украинский вопрос не будет входить в повестку дня этой встречи.

"По его мнению, пока нет никаких признаков подготовки саммита по Украине с участием США, России и Китая... Он четко подчеркнул, что это европейский конфликт, за столом переговоров по которому должны присутствовать и европейцы", - рассказал Штайнмайер о своем разговоре с Си.

Штайнмайер также обратил внимание на реакцию китайского лидера: когда он предложил обсудить возможность проведения саммита по Украине, на лице Си можно было заметить удивление.

Встреча Штайнмайера с Си Цзиньпином состоялась в пятницу в Пекине. После переговоров президент Германии вернулся в Берлин.