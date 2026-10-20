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Зеленський оцінив ризик переговорів Трампа, Сі та Путіна за спиною України

11:38 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Зеленський оцінив ризик переговорів Трампа, Сі та Путіна за спиною України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про можливу розмову лідерів США, Китаю і Росії без України. За його словами, вихід глави Кремля з ізоляції вже почався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського італійській газеті Corriere della Sera.

Журналіст нагадав, що російський диктатор Володимир Путін пропонує зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном без участі України. Він запитав, чи турбує Зеленського, що вони можуть вирішувати майбутнє країни без її участі.

"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших несподіванок. Питання не лише в тому, зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже почався. Це не буде першим кроком", - сказав Зеленський.

"Проте, якщо Україна буде на порядку денному, ми б хотіли, щоб з Україною проконсультувалися. Решту я коментувати не можу: я не знаю, що вони обговорюватимуть", - додав він.

Нагадаємо, Трамп уже коментував можливу тристоронню зустріч: за його словами, Росія "поводиться цілком нормально" в питанні України.

Він додав, що провів би таку зустріч, щоб обговорити ядерну зброю і денуклеаризацію.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський закликав сенаторів США натиснути на Трампа, щоб той зняв обмеження на обмін розвідданими й постачання зброї.

За його словами, за останній тиждень Україна тричі не отримала від Вашингтона попередження про російську балістику.

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