Китай закликав Україну і РФ до "взаємних поступок" заради миру
Китай знову повторив заклик до "діалогу, довіри та взаємних поступок" для закінчення війни Росії проти України. Також це послання стосувалося конфліктів на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Ван Ї у Софії на брифінгу зі своєю болгарською колегою Велиславою Петровою-Чамовою, передає МЗС КНР.
Китай закликає до миру
Китай звернувся до сторін російсько-української війни та конфліктів на Близькому Сході, щоб вони відновили діалог та зміцнили довіру. Це стане основою для встановлення тривалого миру, каже Ван Ї.
За його словами, довіра є наріжним каменем миру, а у сучасному світі найбільшою проблемою є її брак.
"Від "української кризи" (офіційна назва у КНР війни РФ проти України – ред.) до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити - потрібен діалог", - каже китайський міністр.
Китай докладає мирних зусиль
Він зазначив, що Китай як відповідальна велика держава постійно докладає зусиль заради миру. На зустрічах з болгарськими колегами, до речі, обговорювалися російське вторгнення в Україну та регіональна безпекова ситуація.
Китай направив усім сторонам чіткий сигнал, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир:
- потрібно зберігати тверду впевненість,
- виявляти наполегливість,
- вести діалог та консультації,
- проявляти взаєморозуміння,
- йти на взаємні поступки.
Китайський дипломат додав, що Китай завжди незмінно стоятиме на правильному боці історії, виконуватиме свої міжнародні зобов’язання та відіграватиме належну роль задля усуненні дефіциту довіри і врегулювання криз та конфліктів.
Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський розповів, що думає про можливу розмову лідерів США, Китаю і Росії без України. Він вважає, що вихід глави Кремля з ізоляції вже почався.
Крім того, США хочуть укласти нову угоду про ядерну зброю з Росією та Китаєм. Ведуться переговори.
Також повідомлялося, що китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology постачатиме РФ меш-модеми до дронів. Це допоможе БпЛА проникати вглиб України під час атак.