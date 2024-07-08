Сі Цзіньпін на переговорах з Орбаном повторив заклик до припинення вогню в Україні

За словами представника МЗС Пекіна, Сі Цзіньпін заявив, що зараз пріоритетом має стати "якнайшвидша деескалація", що перегукується з коментарями його країни після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

За даними угорського державного інформаційного агентства MTI, Орбан похвалив Китай, відзначивши його "твердість та стабільність".

Як зазначає Bloomberg, коментарі Сі Цзіньпіна навряд чи допоможуть покласти край бойовим діям. Пекін намагався зобразити себе переважно нейтральним після нападу Росії, проте він розвинув глибоку дружбу з Москвою в рамках того, що Сі та Володимир Путін називають "дружбою без кордонів".

Підкреслюючи свою близькість, Сі та Путін зустрічалися понад 40 разів з моменту приходу китайського лідера до влади у 2012 році. Під час зустрічі в Пекіні у травні вони домовилися посилити координацію, у тому числі між своїми військовими, проти того, що вони назвали "деструктивним та ворожим курсом" Вашингтона.

На початку 2023 року Китай представив розпливчастий план світу з 12 пунктів, який в основному проігнорували. Основний його недолік полягає в тому, що він не пояснює, як вирішуватиметься питання з територією, захопленою Росією.

Раніше цього року Китай та Бразилія закликали до проведення міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, для обговорення пропозицій щодо припинення війни. Ця ідея виникла саме перед конференцією з війни, організованою Швейцарією, де Пекін був присутній.

Поїздки Орбана

Поїздка Орбана до Китаю відбулася одразу після його зустрічі з Путіним у Москві. Цей візит викликав різку реакцію з боку решти Європейського Союзу, який і так був стурбований тим, як Угорщина підійде до головування в ЄС 1 липня.

"Умиротворення не зупинить Путіна", - заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн після того, як Орбан прибув на Росію.

Виступаючи разом із Путіним після переговорів, Орбан представив себе як людину, яка має унікальну позицію для посередництва у війні. Кремль згодом заявив, що щодо України не було жодного прогресу.