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Си Цзиньпин на переговорах с Орбаном повторил призыв к прекращению огня в Украине

Фото: Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидер Китая Си Цзиньпин повторил свой призыв к прекращению огня в Украине во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который разочаровал Европу самопровозглашенной "миротворческой миссией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя МИД Пекина, Си Цзиньпин заявил, что сейчас приоритетом должна стать "как можно более скорая деэскалация", что перекликается с комментариями его страны после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным венгерского государственного информационного агентства MTI, Орбан похвалил Китай, отметив его "твердость и стабильность".

Как отмечает Bloomberg, комментарии Си Цзиньпина вряд ли помогут положить конец боевым действиям. Пекин пытался изобразить себя в основном нейтральным после нападения России, однако он развил глубокую дружбу с Москвой в рамках того, что Си и Владимир Путин называют "дружбой без границ".

Подчеркивая свою близость, Си и Путин встречались более 40 раз с момента прихода китайского лидера к власти в 2012 году. Во время встречи в Пекине в мае они договорились усилить координацию, в том числе между своими военными, против того, что они назвали "деструктивным и враждебным курсом" Вашингтона.

В начале 2023 года Китай представил расплывчатый план мира из 12 пунктов, который в основном был проигнорирован. Основной его недостаток заключается в том, что он не объясняет, как будет решаться вопрос с территорией, захваченной Россией.

Ранее в этом году Китай и Бразилия призвали к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, для обсуждения предложений по прекращению войны. Эта идея возникла как раз перед конференцией по войне, организованной Швейцарией, на которой Пекин не присутствовал.

Поездки Орбана

Поездка Орбана в Китай состоялась сразу после его встречи с Путиным в Москве. Этот визит вызвал резкую реакцию со стороны остального Европейского Союза, который и так был обеспокоен тем, как Венгрия подойдет к председательству в ЕС, начавшемуся 1 июля.

"Умиротворение не остановит Путина", - заявила глва Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как Орбан прибыл на Россию.

Выступая вместе с Путиным после переговоров, Орбан представил себя как человека, имеющего уникальную позицию для посредничества в войне. Кремль впоследствии заявил, что по Украине не было никакого прогресса.

Во время визита в Киев Орбан также призвал президента Владимира Зеленского прекратить огонь, что, по его мнению, должно способствовать переговорам.

Украинцы считают Венгрию и Китай союзниками России. Эти страны воспринимаются гражданами Украины как враждебные.

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